نجوى كرم تحتفل بعيد ميلادها مع سيرين عبدالنور ووليد توفيق.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بعيد ميلادها في سهرة صاخبة بأحد مطاعم بيروت، بحضور مجموعة من أقرب أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، بالإضافة لعدد من أفراد أسرتها.

شمس الأغنية اللبنانية قررت الاحتفال مبكراً بعيد ميلادها الذ يوافق 26 فبراير، وذلك لانشغالها ببعض الأعمال الفنية، وقد حرص عدد من حضور الحفل على تهنئة نجوى بعيد ميلادها، ونشروا صوراً ومقاطع فيديو من أجواء السهرة.

النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، والفنان وليد توفيق، والإعلامية جومانا بوعيد، كانوا من أبرز حضور حفل عيد الميلاد، وقد نشر وليد مقطع فيديو، ظهر فيه يغني لنجوى كرم أغنيته الشهيرة «Happy birthday»، وفيه بدت سيرت وجومانا ترقصان على وقع أنغام توفيق، وسط تفاعل و تصفيق حار من الحضور.

من ناحية أخرى، تشارك نجوى كرم حالياً في لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent في موسمه السادس، والمعروض عبر شاشة mbc مصر.

يُذكر أن نجوى كرم تستعد لإطلاق أغنية جديدة من كلمات وألحان عماد شمس الدين وتم تسجيلها فى استديوهات طوني سابا.