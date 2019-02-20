راغب علامة يرسم البسمة على وجوه أطفال مركز الحسين للسرطان.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر النجم اللبناني راغب علامة إلى الأردن، حيث أحيا هناك حفل غنائي ضخم في أحد الفنادق بمناسبة عيد الحب.

وعلى هامش تواجده في الأدرن، لبى السوبر ستار دعوة الأميرة غيداء طلال لزيارة مركز الحسين للسرطان، حيث كان في استقبال علامة الأميرة رجاء بنت طلال، وقد تفقد الفنان اللبناني أقسام المركز، وزار عدد من الأطفال المرضى، حيث قدم لهم الهدايا التذكارية، ونجح في رسم البسمة على وجوههم، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال، والموافق 15 فبراير من كل عام.

من ناحية أخرى، يستعد راغب علامة لاحياء حفل ضخم للجالية العربية في السويد، يوم 30 مارس المقبل.

يُذكر أن راغب علامة كان قد طرح مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «ردّلي كلماتي» من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد وتوزيع محمود عيد وإيليا ناسطه، وتنفيذ ناصر الأسعد، وقد اعتبر راغب علامة الكليب هدية منه للجمهور بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.