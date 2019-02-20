نانسي عجرم في أول ظهور لها مع مولودتها الثالثة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بأول صورة لها بعد ولادتها، مع طفلتها المولودة حديثًا «ليا».

نانسي عجرم، دعمت من خلال الصورة الرضاعة الطبيعية، حيث ظهرت في الصورة وهي تقوم بإرضاع طفلتها، وعلقت عليها قائلة: «الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي».

وأضافت: «بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع “لِيا”، تجعلها تشعر بالأمان والحب والاهتمام، ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به».

وكانت نانسي عجرم، قد استقبلت مولودتها الجديدة باغنية تحمل اسم “ليا”، وطرحتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “يوتيوب”.

وقالت في أول تعليق لها على مولودتةها الجديد: “هدية أخرى من الله وشعاع جديد من الضوء دخل منزلنا، جميلتي ليا، لا أستطيع الأنتظار بأن أرافقك في رحلتك وأعدك بأن أكون بجانبك في كل الأوقات”.

وأضافت: “لقد كنتي منتظرة ومحبوبة وعزيزة، والآن بعد أن حملتك بين ذراعي تضاعفت تلك المشاعر عشرة أضعاف.. الكلمات لا يمكنها أن تصف كم نحبك يا ليا”.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية كانت قد احتفلت بزفافها على فادي الهاشم عام 2008، وقد رُزق الزوجان بابنتهما «ميلا» يوم 16 مايو 2009، و«إيلا» يوم يوم 23 أبريل 2011، و”ليا” يوم 1 فبراير 2019.