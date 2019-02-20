حسن يوسف ولبنى عبدالعزيز يعيدان ذكريات الزمن الجميل بلقاء جمعهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد سنوات طويلة على مشاركتهما سويا في عدد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم “أنا حرة”، اجتمع الفنان المصري حسن يوسف مع الفنانة لبنى عبدالعزيز، في لقاء أعاد للأذهان ذكريات زمن الفن الجميل

نجل حسن يوسف، الفنان عمر حسن يوسف، شارك متابعيه بمجموعة صور من هذا اللقاء المميز، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفق الصور بتعليق قال فيه: ” عندما يجتمع الأساطير”.

الصور حازت على إعجاب الجمهور بشدة، وعبروا عن أمنيتهم في أن يجتمع النجمان في عمل فني جديد.

يذكر أن حسن يوسف ولبنى عبدالعزيز قد اشتركا سويا في فيلم “أنا حرة”، وهو من إنتاج عام 1959، والفيلم من اخراج صلاح أبو سيف، وهو عن قصة لإحسان عبد القدوس ،وتدور أحداثه في فترة ما قبل ثورة يوليو عام 1952 والشخصية الرئيسية هي شخصية أمينة (لبنى عبد العزيز) وهي فتاة متمردة على تربيتها وتقاليد وعادات المجتمع التي تفرض على المرأة قيود معينة.

كما تشاركا التمثيل في فيلم “باسم الحب” من إنتاج عام 1965، والذي يدور حول “ليلى” التي تنتقل مع والدتها المريضة، للسكن في عمارة يملكها (عبد الغفار) الأرمل وابنه (أحمد) والذي يقع في حبها، يرفض الأب هذه العلاقة، ويتصور أنها تحبه هو، ويتقدم إلى خطبتها ويوافق شقيقها طمعا ً في ثروة الأب، ليُصدم أحمد وتتصاعد الأحداث.