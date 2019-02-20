كم بلغت تكلفة إطلالة شيرين عبدالوهاب في برنامج «تخاريف»؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حلت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ضيفة مؤخرا على إحدى حلقات برنامج “تخاريف”، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على شاشة قناة MBC.

الفنانة المصرية تألقت في الحلقة بفستان قصير يجمع بين اللونين الأسود والذهبي له أكمام طويلة، وهو من توقيع Balenciaga ويبلغ ثمنه نحو 2,590 دولار أميركي.

شيرين أكملت إطلالتها بجوارب سوداء طويلة وحذاء باللون الأسود، مع مجوهرات جمعت بين اللونين الفضي والأسود، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها، وتزينت بمكياج ترابي منحها اللون البرونزي الجميل.

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد كشفت خلال الحلقة العديد من أسرارها الشخصية وقصة زواجها من الفنان حسام حبيب، حيث قالت: «صداقتي بحسام ممتدة منذ خمس سنوات، وساعدني في إحدى المرات كنت أمر بأزمة نفسية، وعزمني على العشاء».

وأضافت: «عندما رأيته وقتها أدركت أني أحبه، وقلت له ينفع نتجوز»، مؤكدة أن مهرها من حسام حبيب هو خمسة وعشرون قرشًا فقط لا غير.

الفنانة المصرية كشفت أنها تتلقى علاجًا نفسيًا لدى طبيب خاص بها في أمريكا، قائلة: “أتحدث مع الطبيب عن ما أشعر به بدلًا من أن أفشي سري لإحدى صديقاتي وبعدها تهددني بنشره”.

وأوضحت أنها بعد إنجابها لابنتها مريم أصبحت تعاني من مرض «الوسواس القهري»، وهو أنها تتخيل أشياء غير موجودة في الأصل، كما كشفت أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة بسبب ظروف صعبة مرت بها في حياتها.