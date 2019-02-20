رامي عياش ميكانيكي في كليب «قصة حب».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب اللبناني رامي عياش، كليب أغنيته الجديدة «قصة حب»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، ليأتي موعد طرحه بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

وظهر النجم اللبناني في الكليب الذي طرحه باللهجة المصرية، بشخصية ميكانيكي سيارات، ليبدأ في مغازلة حبيبته من بعيد وهو يقوم بإصلاح إحدى السيارات.

وعلى جانب أخر، يضع الفنان رامي عياش اللمسات النهائية على مسلسله الجديد الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم 2019 مع المخرجة رشا هشام شربتجي، ولم يحدد رامي حتى الآن اسم المسلسل.

وكان النجم اللبناني رامي عياش، قد داعب محبيه بمقطع فيديو جديد، يجمعه بمولودته «آيانا»، ظهر فيه البوب ستار يلاعب رضيعته وكأنه يلتهمها، وكتب معلقاً عليه: «حان وقت الأكل صباحو».

ولاقى الفيديو تفاعلاً قوياً بين فانز عياش، الذين اعربوا عن اعجابهم بطريقة لعب الفنان اللبناني المرحة مع مولودته، وتمنوا لرامي السعادة الدائمة له مع أسرته.

والجدير بالذكر أن رامي عياش تزوج من مصممة الأزياء داليدا بعد قصة حب جمعتهما يوم 24 أغسطس عام 2013، وقد رُزق الزوجان بابنهما الأول «آرام» يوم 20 مارس عام 2016، و«آيانا» يونيو الماضي.