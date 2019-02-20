إلهام عبدالبديع خطيبة نجل عادل إمام في «فلانتينو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة المصرية الشابة إلهام عبدالبديع، تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل «فلانتينو» مع الفنان عادل إمام، والذي سيعرض ضمن منافسات شهر رمضان القادم 2019 ، حيث تجسد شخصية خطيبة نجل الزعيم والذى يجسده الفنان طارق الإبياري وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام..

وكانت إلهام عبدالبديع، قد توقفت عن التصوير خلال هذه الأيام بسبب سفرها إلى المغرب من أجل تكريمها في مهرجان «سلا»، ومن المقرر أن تستأنف تصوير المشاهد الخاصة بها مرة أخرى فور عودتها إلى مصر.

وفي نفس السياق تشارك إلهام عبدالبديع، أيضا في بطولة مسلسل «أهو ده اللي صار» والذي يعرض حاليًا عبر قناة «اون أي» من بطولة روبي، أحمد داوود، محمد فراج، أروى جودة وتأليف عبدالرحيم كمال.

وعلى جانب أخر، قررت الفنانة المصرية الشابة إلهام عبدالبديع أن تتمرد على شكلها المعتاد وفاجأت جمهورها بجلسة تصوير غير متوقعة، وذلك بعد أن قدمت دور الصعيدية في مسلسل «يونس ولد فضة»، مع النجم عمرو سعد.

وخضعت إلهام لجلسة تصوير مع المصور أحمد قاسم، وبدت أكثر جرأة بتسريحة شعر غريبة، وماكياج ثقيل، بينما بدت أكبر سنًا من خلال فستان أظهر قوامها الممشوق جمع بين اللونين الأبيض والأسود.