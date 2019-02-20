الفنان مصطفى الشامي يدخل في غيبوبة تامة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تدهورت الحالة الصحية للفنان المصري مصطفى الشامي ودخل في غيبوبة تامة، حيث يرقد حاليا في غرفة العناية المركزة.

زوجة الفنان المصري هبة بدر أعلنت الخبر عبر حسابها الخاص وكتبت: «الدكتور والفنان القدير مصطفى الشامي في غيبوبة تامو عميقة في غرفة العناية المركزة دعواتكم».

الفنان المصري من اهم اعماله الفنية مسلسل «إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان » عام 2009، والذي قام ببطولته الفنان أشرف عبدالباقي.

مصطفى الشامي فنان مصري من مواليد عام 1944، شارك في عدة أدوار صغيرة ومنها: «مقعد بجوار الشيطان، أزواج طائشون، أمهات في المنفى».

ومن أعماله في الدراما: «ضد التيار، متى تبتسم الدموع، مأمون وشركاه، قضاء عظماء»، وغيرها.