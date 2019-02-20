أغنية تامر حسني "ناسينى ليه" تحقق 8 ملايين مشاهدة خلال 48 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت أغنية "ناسينى ليه" للمطرب المصري تامر حسني 8 ملايين مشاهدة، خلال 48 ساعة من طرحها، بالإضافة لتصدره لمحركات البحث.



والأغنية من كلمات تامر حسني، وألحان تامر علي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج سعيد الماروق، وطرحت ضمن أغنيات ألبومه الأخير "عيش بشوقك".

ويصور تامر حاليا فيلمه الجديد "كل سنة وإنت طيب"، مع خالد الصاوي، وزينة، ومحمد سلام، ونانسي صلاح، عن قصة تامر حسني وسيناريو محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق.



