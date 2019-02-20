محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بها حجازي:
نشرت الفنانة هبة بدر، عبر الحساب الرسمي للفنان الدكتور مصطفى الشامي بموقع "فيسبوك"، صورة له وطلبت من جمهوره الدعاء له.
وكتبت: "ما زال الفنان القدير د. مصطفى الشامي في غيبوبة عميقة بالعناية المركزة وينتظر دعواتكم.. زوجته هبه بدر".
ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الكبير مصطفى الشامي:
- ولد الفنان الكبير مصطفى الشامي في 2 أغسطس 1944.
- يعمل مصطفى الشامي، أستاذ "تكاليف" فى كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق.
بدأ مشواره الفني من خلال أدوار صغيرة فى عدة أفلام منها "مقعد بجوار الشيطان" و "ازواج طائشون" و "امهات فى المنفى"، كما شارك فى عدة مسلسلات تليفزيونية منها "متى تبتسم الدموع" و "ضد التيار".
- في 3 فبراير نشرت زوجته هبة بدر عبر حسابها الشخصي بموقع " فيسبوك": "لكل من يسأل عن حالة زوجي الفنان القدير د.مصطفى الشامي فهو ما زال بحالة خطيرة وتم نقله فجر اليوم من المستشفى الجوى بالتجمع إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي".
- كان آخر أعماله مشاركته في مسرحية "باي واي فاي" ومشاركته في مسلسل "سبع صنايع".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دخوله في غيبوبة.. ماذا تعرف عن الفنان مصطفى الشامي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.