صورة جديدة تجمع شيكو وهشام ماجد في اللعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان هشام ماجد عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" صورة جديدة من كواليس مسلسل "اللعبة". وعلق ماجد على الصورة: "اللعبة.. رمضان ٢٠١٩ بإذن الله". ويظهر في الصورة هشام ماجد مع شيكو ونادية العراقي ومحمد ثروت، وأحمد فتحي وميرنا جميل ومي كساب. يُذكر أن أخر أعمال الفنان هشام ماجد هو ظهوره كشيف شرف في فيلم "الكويسين" للفنان أحمد فهمي من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

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