شاهدوا.. الراقصة جوهرة تنشر فيديو وهي تتلقى حقنة في مؤخرتها !

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 فبراير 2019 01:03 صباحاً -

صدمت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا المعروفة بلقب جوهرة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتلقى حقنة في مؤخرتها.

وبدت في الفيديو وهي تخفي وجهها بيديها وعبّرت عن خوفها أمام الطبيب وهو يحقن الإبرة في مؤخرتها.



وأثار الفيديو ضجة كبيرة عبر الحسابات التي تناقلته على مختلف المواقع ولفت بعضهم إلى أن الطبيب استغرق وقتاً طويلاً لحقنها وأعربوا عن استغرابهم ذلك. ورغم الانتقادات اللاذعة حقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية.

ويشار إلى أن ​الراقصة جوهرة​ واجهت في مطلع العام الماضي تهمة “إثارة الغرائز”والإخلال بالآداب العامة. وعلى إثر ذلك تم إلقاء القبض الموقت عليها.

وأحدثت القضية حينها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ودافع عنها آلاف المتابعين. وكانت شائعة أشارت إلى أن راقصة مصرية شهيرة تقدمت بالبلاغ ضدها.