بعد ارتباطه بـ أنغام.. شاهدي صورة الموسيقي أحمد إبراهيم مع زوجته الأولى وابنيه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصلت "فوشيا" علي صورةٍ خاصةٍ للسيدة ياسمين عيسى مع زوجها الموزّع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم وابنيهما تزامنًا مع خلافات شديدة بينهما عقب تسريب زواجه سريًا من مواطنته الفنانة أنغام.

وتنفرد "فوشيا" بنشر صورة ضرّة الفنانة أنغام تزامنًا مع بدء إجراءات الانفصال، إذ كان ذلك شرط أنغام على الموسيقي المصري قبل إتمام الزواج بينهما ليلة رأس السنة الماضية.

وكانت مصادر قد أكدت أن أحمد إبراهيم، سعى لاقناع زوجته بصعوبة استمرار الحياة معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يعني حتمية الانفصال بهدوء، حفاظًا على مشاعر ابنيهما، ودون الإساءة لكل منهما ضد الآخر، محذرًا إياها من الانجراف لوسائل الإعلام، كون الأمر مادة خصبة لوسائل الإعلام والسوشيال ميديا.

وتأتي الخطوة من قبل أحمد إبراهيم بعد تسريب خبر زواجه الرسمي سرًا من أنغام، حيث تزوّجا ليلة رأس السنة، وسافرا سويًا إلى باريس في 19 يناير الماضي، إضافة لأداء العمرة سويًا، وهو نفس ما اتبعته أثناء الزواج السري من الفنان أحمد عز في 2011، وتم الانفصال في 2012، ليتم اكتشاف الأمر في 2014.

يُذكر أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، تعاون مع أنغام في ألبومها الأخير "حالة خاصة جداً"، حيث وزّع لها 6 أغانٍ في هذا الألبوم، والمقرّر طرحه بعد يومين وبالتحديد يوم 21 شباط (فبراير) الحالي.

وكانت أنغام قد أعلنت عن موعد طرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، وذلك فى يوم 21 فبراير من الشهر الجاري، كما روّجت أنغام لأغنيتها الجديدة "هقول لربنا إيه"، و"حبايبنا"، إذ قامت بنشر برومو الأغنيتين عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، تمهيدًا لطرحهما ضمن ألبومها الجديد الذي سيصل الأسواق قريبًا.