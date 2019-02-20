نشوى مصطفى توضح أسباب تأجيل بث برنامجها

كشفت الفنانة نشوى مصطفى أنها لم تغضب تمامًا لتأجيل برنامجها" أمي ولا مراتي" الذي كان من المقرر عرضه على قنوات "دي إم سي".

وقالت نشوى مصطفى في تصريح خاص لـ "لايف ستايل": احترم تمامًا قرار القناة بتأجيل البرنامج لأنه برنامج أسبوعي وإذا تم عرضه سيتم قطعه بسبب شهر رمضان، فسيتم عرضه بعد شهر رمضان.

وتابعت: اعتقد أن هذا القرار أفضل من أن يتم قطع عرضه أثناء متابعته، كما أنه بالتأكيد له ميعاد لعرضه هذا المعاد سيكون هو الأفضل.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى مسرحية "سيلفي مع الموت" الذي عرض على مسرح ميامي وكان من تأليفها، ومن إخراج محمد علام.

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