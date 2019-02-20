شكرا لقرائتكم خبر عن "ابعد عينيك عينى" للكينج محمد منير تقترب من 100 ألف مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت مشاهدات أغنية "ابعد عينيك عنى" للكينج محمد منير، من 100 ألف مشاهدة، فى أقل من 24 ساعة منذ طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية "ابعد عينيك عنى" تعتبر هى الأغنية الخامسة لمنير من ألبومه "وطن" المقرر طرحه قريبا بعد طرحه 4 أغنيات سابقة هى طاق طاقية، أهل أول، لو باقى فى عمرى وراح، وهى من كلمات مجدى نجيب وألحان وجيه عزيز.

وكان النجم الكبير محمد منير، أحيا حفلا غنائيا ضخم فى القرية العالمية فى دبى، الجمعة الماضى، وسط حضور جماهيرى ضخم، وتفاعل كبير بين جماهيره مع باقة من أفضل أغانيه.

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وقدم منير خلال الحفل عدد كبير من أشهر أغنياته التي يتفاعل معها جمهوره، أبرزها لما النسيم، ربك لما يريد، شمندورة، سو يا سو وطاق طاقية وغيرهم من أغانيه المميزة.