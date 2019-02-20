شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يسير على خطى "رشدى أباظة" فى "الزوجة 18" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان حسن الرداد تصوير مسلسل "الزوجة 18" ليشارك به فى الماراثون الرمضانى المقبل، ويدور العمل فى إطار اجتماعى كوميدى، إذ يجسد الرداد دور صاحب شركة أزياء ومصمم ملابس متميز، "مزواج" يدخل فى العديد من العلاقات الغرامية وتتعدد زيجاته على طريقة فيلم الزوجة رقم 13 للنجم الكبير الراحل رشدى أباظة، ومسلسل "عائلة الحاج متولى" للراحل نور الشريف، حتى أن معظمها لا تستمر إلا لساعات معدودة، وأحيانا ينسى أنه تزوج إحداهن، حتى تأتى الزوجة رقم 18 لتقلب حياته رأسا على عقب.

"الزوجة 18"، بطولة سلوى خطاب، ومحمود البزاوى، وشيماء سيف، وهيدى كرم، ومحمود الليثى، إيناس كامل، آية سماحة، كوكى، ومن تأليف محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج مصطفى فكرى.

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