شكرا لقرائتكم خبر عن الصورة الأولى لأسرة الموزع أحمد إبراهيم زوج أنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” الصورة الأولى لأسرة الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم الذى تزوج من نجمة الغناء أنغام منذ أسابيع بالتزامن مع تحضيراتهما لألبوم أنغام الأخير، ونشر الخبر أمس ”الخليج 365”، وتتواجد فى الصورة ياسمين عيسى، زوجة الموزع أحمد إبراهيم وابنيه "مالك، وعيسى".



الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم وزوجته ونجليه



ومن المعروف أن أحمد إبراهيم أحد الموزعين الموهوبين الذين فرضوا أسماءهم بقوة على الساحة، حيث تعاون مع كبار نجوم الأغنية فى الوطن العربى فبجانب أنغام تعاون مع النجوم إليسا ونانسى عجرم وتامر حسنى ومحمد حماقى وغيرهم.

وكان مصدر فنى قد أكد أن النجمة أنغام تزوجت من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، الذى تعاون معها فى ألبومها الأخير، والذى يحمل عنوان "حالة خاصة جدا"، حيث وزع لها 6 أغان فى هذا الألبوم، والمقرر طرحه بعد أيام قليلة وبالتحديد يوم 21 فبراير الحالى.

Advertisements

وكشفت مصادر مقربة من نجمة الغناء أنغام ومن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أن الزواج تم خلال الأسابيع الماضية، وسافر الاثنان بعدها السعودية لأداء العمرة، ثم سافرا بعدها لقضاء شهر العسل فى باريس يوم 19 يناير فى نفس يوم عيد ميلادها، وتواصل ”الخليج 365” مع النجمة أنغام ولكنها لم ترد، وفى انتظار تأكيدها أو نفيها هذا الخبر.

جاء هذا بالتزامن مع ما أعلنه الموزع أحمد إبراهيم عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث كتب: "استمتعت جدًا بالتجربة خصوصا تسجيلى صوتك لكل أغانى الألبوم، مبروك أنغام أقرب شغل لقلبى خلال مشوار 17 سنة".

كانت النجمة أنغام قد أعلنت مؤخرًا عن موعد طرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، ليكون 21 فبراير الحالى، كما روجت لأغنيتها الجديدة "هقول لربنا إيه"، و"حبايبنا"، حيث قامت بنشر برومو الأغنيتين عبر صفحتها بـ"فيس بوك"، تمهيدًا لطرحهما ضمن ألبومها الجديد استعدادًا لطرحه بالأسواق.