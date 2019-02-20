شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دراما العصابات ..اعرف الدور القادم لـ كيليان مورفلى فى BBC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن اشتهر كيليان مورفي ببطولته لـ مسلسل Peaky Blinders، يتجه الآن مورفى إلى دور جديد كليا بعيد عن شاشات التليفزيون، والسينما، كمقدم برنامج ومنسق موسيقى في راديو Music 6 التابع لـ BBC.

وشارك نجم فيلمى Inception و Dunkirk البالغ من العمر 42 عاما، الذى عمل من قبل في موسيقى الروك قبل أن يدخل عالم التمثيل، وسيتسلم " مورفي" البرنامج من المذيع من جاي جارفى، الذي سيأخذ استراحة طويلة من فقرة الأحد ليعمل على ألبومه جديد.

وقال الممثل الايرلندي "مورفي" :"كوني من محبي الموسيقى وراديو Music 6، منذ فترة طويلة لا يمكن أن أرفض فكرة تقديم البرنامج، لقد كان العرض بمثابة رفيق دائم بالنسبة لي ولعائلتي بعد ظهر يوم الأحد منذ عدة سنوات، وسيكون شرفًا أن أختار الأنغام في تلك الفترة من الوقت".

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وأضاف مورفى " أن محطة Music 6 هي أفضل محطة إذاعية في العالم"، حسبما نشر موقع " independent".

وفاز ميرفي بالملايين من المشجعين لدوره في دور توماس شيلبي في دراما العصابات Peaky Blinders، والتي اشتهرت أيضا بسبب بالموسيقى التصويرية، ومن المتوقع أن يتم عرض الموسم الخامس من المسلسل قبل نهاية العام الجارى، بعد أن انتهوا من التصوير شهر يناير الماضى.