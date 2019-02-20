شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تهنئ الفنانة إليسا بسلامتها بعد تعافيها من عملية جراجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة التونسية لطيفة، رسالة إلى الفنانة إليسا مهنئة إياها بسلامتها عقب خضوعها لإجراء عملية جراحية فى يدها، فى مدينة بروكسل البلجيكية خلال الفترة الماضية. ووجهت الفنانة لطيفة تهنئتهتا للنجمة اللبنانية بقولها: "حبيبة قلبى إليسا ألف حمد الله على سلامتك ماينفعش نشوفك إلا وإنتى قوية وفرحانة وناجحة وبتبعثى الفرح لجمهورك اللى مستنيكى وأنا منهم".

الفنانة لطيفة وكانت الفنانة إليسا، قد أخطرت جمهورها بسفرها إلى بروكسل فى جملة مقتضبة عبر تغريدة كتبت فيها "أحزم حقائبى إلى بروكسل"، وذلك بعدما كانت قد أعلنت سابقًا أنها تستعد للسفر فى فبراير للخضوع لعملية جراحية فى يدها بسبب تورمها وتراكم المياه فى جسمها نتيجة علاجها من سرطان الثدى، وتفاعل جمهور المطربة اللبنانية مع تغريدتها وتمنوا لها نجاح العملية وشفائها السريع وعودتها إليهم مجددًا فى أقرب وقت.

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