رانيا ياسين تعزي ميار الببلاوي: "الشهيد زوج شقيقتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لشهداء الحادث الإرهابي الذي وقع -أمس الاثنين- بمنطقة الدرب الأحمر.

وعلقت رانيا ياسين على الصورة بقولها: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ".

وأضافت رانيا: "أتقدم بخالص عزائي لأسرة الإعلامية والأخت العزيزة ميار الببلاوي في وفاة زوج شقيقتها المقدم الشهيد رامي هلال، نسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان ويرحم جميع شهداء الدرب الأحمر وكل شهداء الوطن، ويسكنهم فسيح جناته "إنا لله وإنا إليه راجعون"".