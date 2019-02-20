فيديو وصور| "HBO" تطرح الإعلان الدعائي للفيلم المسئ لمايكل جاكسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة "HBO" الإعلان الدعائي لأحدث إنتاجاتها السينمائية هذا العام، وهو الفيلم الوثائقي "Leaving NeverLand" والذي يتطرق إلى عدد من الادعاءات الخاصة بمايكل جاكسون وتحرشه بالأطفال والذي عرض لأول مرة بفعاليات مهرجان صاندانس السينمائي الدولي في دورته الأخيرة.

وأظهر الإعلان عددًا من الأشخاص المقربين لمايكل بفترة ما بحياته وهما "جيمس سيفتشانك" و"ويد روبسون"، واللذان تحدثا عن كون مايكل جاكسون كان مرحاً وودوداً معهم للغاية بفترة طفولتهم، وحرصه على قضاء وقت طويل معهم، وبطريقة غير مباشرة أكدوا عن علاقات حميمية كانت تجمعهم بالنجم الراحل، كما أكد أحدهم أن مايكل أخبره إذا علم أي شخص بما نقوم به ستقوم الشرطة بزجنا في السجن.

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والفيلم سبب أزمة كبيرة حين عرضه بمهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث قام عدد من مؤيدي مايكل بالوقوف خارج أسوار المهرجان منددين بإيقاف عرض الفيلم وعدم تصديقهم لهذه الادعاءات وأنها محاولة وليس أكثر لتشويه مسيرة أحد أهم الموسيقيين في التاريخ.

وكان لإحدى المعجبات بمايكل وتدعي "كاثرين فان تيجام" تصريحات سابقة دافعت خلالها عن النجم الراحل، قائلة: "هذا الفيلم لا يمثل ضحايا التحرش الجنسي، وكل من ظهروا بأحداثه أنكروا كل هذه الاتهامات خلال قضايا مايكل الخاصة بالتحرش الجنسي، وكل ما يهمهم هو الخروج بحفنة دولارات، ولو كان مايكل ما زال على قيد الحياة كان سيوجه لصناع الفيلم تهمة السب والقذف والتشهير بسمعته".