العرض العماني (مدق الحناء) يحصد جائزة مهرجان الشارقة الثالث للمسرح الخليجي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 12:08 صباحاً - اختتمت منذ لحظات فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان المسرح الخليجي بإمارة الشارقة الإماراتية الذي استمرت فعالياته خلال الفترة من 14 إلى 19 فبراير الجاري.



وقد اعلنت لجنة تحكيم المهرجان التي تضم في عضويتها كلا من المخرج عصام علي السيد من جمهورية مصر العربية رئيسا للجنة، والفنان وليد الزعابي من دولة الإمارات، والمخرج رياض موسى سكران من جمهورية العراق، والكاتبة المسرحية ليلى بن عائشة من الجمهورية الجزائرية، والباحث والناقد المسرحي محمد لعزيز من المملكة المغربية، نتيجة المهرجان الذي تنافس على جوائزه خمسة عروض مسرحية، وهي: «مدق الحناء» لفرقة مزون من سلطنة عمان، و«حبوس» لفرقة الوطن من المملكة العربية السعودية، و«نوح العين» لفرقة آوال من مملكة البحرين، و«مجاريح» لفرقة مسرح الشارقة الوطني، و«الصبخة» لفرقة مسرح الخليج العربي من دولة الكويت.





وقد جاءت النتائج على النحو التالي :



أولا - جائزة أفضل مؤثرات صوتية وموسيقية

ورشح له مدق الحناء - مجاريح

وفاز بها إبراهيم الأميري عن عرض مجاريح (الإمارات)



ثانياً - جائزة أفضل إضاءة

ورشح لها مدق الحناء - مجاريح - الصبخة

وفاز بها عبدالله الوهيبي عن عرض مدق الحناء (سلطنة عمان)



ثالثاً - جائزة أفضل ديكور

ورشح لها مدق الحناء - مجاريح - الصبخة

وفازت بها مسرحية الصبخة (الكويت)



رابعاً - جائزة لجنة التحكيم الخاصة

للممثل حبيب غلوم عن عرض مجاريح (الإمارات)



خامساً - جائزة أفضل ممثلة دور ثان

وفازت بها كفاح الرشيد عن عرض الصبخة - لدولة الكويت



سادساً - جائزة أفضل ممثلة دور أول

وفازت بها بدور عن مسرحية مجاريح لفرقة مسرح الشارقة الوطني (الإمارات)



سابعاً - جائزة أفضل ممثل دور ثان

وفاز بها يوسف البغلي عن عرض مسرحية الصبخة (الكويت)



ثامناً - جائزة أفضل ممثل دور أول

وفاز بها علي الحسيني وعبدالعزيز بهبهاني -

عن دورهما في مسرحية الصبخة لفرقة الخليج (الكويت)



تاسعاً - جائزة أفضل تأليف

اسماعيل عبدالله

عن مسرحية مجاريح لفرقة مسرح الشارقة (الإمارات)



عاشراً - جائزة أفضل إخراج

عبدالله العابر

عن مسرحية الصبخة (الكويت)



الحادي عشر - جائزة أفضل عرض مسرحي

مسرحية : مدق الحناء لفرقة مزون المسرحية (سلطنة عمان)