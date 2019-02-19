هكذا تختار أكاديمية فنون السينما الفائزين بالأوسكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيتابع ملايين المشاهدين حول العالم حفل توزيع جوائز أوسكار، الأحد المقبل، لكن السواد الأعظم منهم لا يدري كيف يتم اختيار الفائزين بأعرق المكافآت السينمائية.



تنتهي الثلاثاء عملية التصويت لاختيار الفائزين التي يشارك فيها قرابة 8 آلاف شخص، وفيما يأتي لمحة مبسطة عن هذا العملية المعقدة التي يتم على أثرها اختيار الفائزين بجوائز الأكاديمية.

مَن يشارك في التصويت؟

تضم أكاديمية فنون السينما وعلومها القائمة على هذه الجوائز راهنا 7902 عضو لهم الحق في التصويت.

وتوزع العضوية في هذه الأكاديمية على 17 فئة، مثل التمثيل والإخراج والإنتاج وتصميم الملابس، وينبغي لأصحاب طلبات الانتساب أن يكونوا ما زالوا نشطين في مجال عملهم أو أن تكون لهم "تجربة متميزة" في القطاع.

ويجب أن يحظى الراغبون في الانتساب برعاية اثنين من أعضاء الأكاديمية هم من الفئة عينها، ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط في حال كان مقدم الطلب من الفائزين بجوائز أوسكار أو من المرشحين لها.

وينظر في طلبات الانتساب مرة واحدة في السنة من قبل مجلس الإدارة الذي يبت في مسألة الانضمام إلى هذه الأكاديمية النخبوية.

وكان الأعضاء فيما مضى يتمتعون بحق التصويت مدى الحياة، لكن اعتبارا من عام 2016، حصرت هذه الصلاحيات بمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، في مسعى إلى تفادي أن يشارك في التصويت أعضاء انحسر نشاطهم في القطاع.

ويمنح حق التصويت مدى الحياة بعد تجديد هذه الصلاحيات 3 مرات وينال الأعضاء غير النشطين في مجالاتهم لقبا فخريا لا يخولهم التصويت.

من هم أعضاء الأكاديمية؟

لا تعمم الأكاديمية مبدئيا قائمة الأعضاء المخولين بالتصويت، لكن لا مانع في أن يكشف الأعضاء عن تأديتهم هذه المهمة.

وبعد الجدل الذي استعر في 2015 و2016 حول نقص التنوع في أوساط الأكاديمية، تعهدت الأخيرة مضاعفة عدد النساء والأعضاء المنتمين إلى أقليات في صفوفها بحلول 2020 لتصبح أكثر شمولية.

وللمرّة الأولى في يونيو/حزيران الماضي، كشفت الأكاديمية عن أسماء كل الأشخاص المدعوين للانتساب إليها والمقدر عددهم بـ928.

كيف يتم اختيار المرشحين؟

يختار الأعضاء في كل فئة من الفئات الـ17 المرشحين في مجالات اختصاصهم، ففئة التمثيل وهي الأوسع نطاقا في الأكاديمية تنتقي المرشحين في فئات التمثيل وهكذا دواليك.

ويختار المرشحون لجوائز معينة، مثل أفضل فيلم بلغة أجنبية أو أفضل فيلم تحريك، ضمن لجان خاصة.

أما بالنسبة إلى أفضل فيلم فيصوت كل الأعضاء على المرشحين في هذه الفئة.

كيف يتم اختيار الفائزين؟

يتمّ اختيار الفائزين من قبل كل الأعضاء الذين يتمتعون بحق التصويت، لكن فيما يخص جائزة أفضل فيلم الأكثر أهمية، يتم منذ عام 2009 اعتماد اقتراع بالصوت التفضيلي تصنف بموجبه الأفلام من الأكثر أفضلية إلى الأقل أفضلية، وفي حال حصد الفيلم أكثر من 50% من الأصوات يفوز تلقائيا بالجائزة.

وفي حال تعذر بلوغ هذه النسبة من الأصوات، تلجأ شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" إلى نظام يفوز بموجبه العمل الذي يحظى بأكبر نسبة من الإجماع في أوساط أعضاء الأكاديمية.

ويقوم هذا النظام باستبعاد الأفلام التي حصدت أدنى نسبة من الأصوات وإعادة توزيع هذه الأصوات على الأعمال المتبقية، إلى أن يحصل فيلم ما على أكثر من 50% من الأصوات.

وقال ريك روبرتسون الذي تولّى الإدارة التشغيلية للأكاديمية سنة 2009 وقت تغيير نظام التصويت: "تقضي الفكرة بعكس رغبات أكبر عدد من المصوتين".