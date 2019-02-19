بالصور.. سلطان القاسمي يشهد حفل ختام مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديم منح دراسية كاملة مع الإقامة للموهوبين من جيل الشباب من المسرحيين أبناء الوطن العربي، للدراسة والتأهيل العلمي في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، مشيراً إلى أهمية إنشاء جيل جديد يحمل العلم والمعرفة في مجال المسرح في المستقبل.



وأكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مواصلة الدعم المادي والمعنوي للمسرح، إلى جانب الدعم العلمي والمعرفي في الأكاديمية التي تم إنشاؤها وفق أحدث طراز وأعلى مستوى من التجهيزات، خدمة للمسرحيين حول العالم.



وبارك الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، خلال كلمة له الثلاثاء في ختام مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بدورته الـ3، وذلك بقصر الثقافة للفائزين بجوائز المهرجان، وقال: "يا أهل المسرح، أظن أن الجميع سعيد بهذه النتائج، لأن المستوى الذي وصلت إليه هذه الفرق يبشر بالخير في هذه الفترة الوجيزة من التطور المسرحي".





وأكد مواصلة دعم المسرح بجميع فئاته في كل البلدان العربية خاصة جيل الشباب ليواصلوا مسيرة من سبقوهم، وقال: "نحن ندعم المسرح إن كان على المستويين المحلي والخليجي، أو على المستوى العربي، ونشجع المسرحيين على أن يتبنوا جيلاً من الشباب والشابات حتى يرثوا هذا المسرح، لأنه كما نقول نحن كلنا زائلون ويبقى المسرح ما بقيت الحياة".

وأضاف: "جهدنا تمثل في الدعم المعنوي والمادي والتوصيات، لكن في الفترة المقبلة نحن بصدد إنشاء جيل جديد يرفع الراية، وكان لا بد من العلم الذي لا يأتي من المستويات العادية خصوصاً في المسرح، لذلك قمت بإنشاء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية لتكون مكاناً لهذا التوجه العلمي والمعرفي لأهل المسرح".





وعن أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، بارك الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأهل المسرح قرب افتتاحها، وقال: "هذه الأكاديمية تقريباً انتهى البناء فيها، واكتمل أعضاء هيئة التدريس وكذلك الأجهزة، ولم يبقَ إلا فتح الأبواب للدارسين، ونحن نراهن على أنه لا توجد أكاديمية على هذه البسيطة كلها بهذا المستوى، وقد خططت لإقامتها مع مجموعة خبراء عالميين، كما أن التجهيزات فيها على أعلى مستوى، وكذلك بالنسبة للمدرسين فقد تولى هذه الأكاديمية أكبر أساتذة المسرح في بريطانيا، وجلبوا معهم خبراء يستطيعون التدريب والتلقين والتطبيق، إلى جانب إعطاء العلم والمعرفة للتخرج فيما بعد".





وأعلن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عن تقديم منح دراسية كاملة مع الإقامة لكل الذين سيتم قبولهم بالأكاديمية من أهل المسرح من مختلف الدول العربية، ولفت إلى أهمية الموهبة ودورها في القبول للدراسة.

وأوضح أن هذه الأكاديمية تستوعب 100 طالب وطالبة وهي مفتوحة للعالم أجمع وكلفة الدراسة فيها عالية، لأن مسألة استعمال الأدوات والأجهزة والتعليم ومستويات التدريس مكلفة، ولأولادي وبناتي لا أقول على المستوى المحلي في الشارقة أو الإمارات العربية المتحدة أو الخليج، وإنما على المستوى العربي كاملاً، وأن جميع من ينضم للدراسة فهي مكفولة دراسة وإقامة، ومسألة القبول في هذه الأكاديمية تتطلب الموهبة بالدرجة الأولى وبعدها المؤهل العلمي.

واعتبر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أن الدراسة هدفها الرئيسي تأهيل الطلبة بالعلم ونقل تجارب أهل المسرح ليحملوا رايته فيما بعد، وقال: "مسألة التعليم في هذه الأكاديمية تكليف وليس تشريفا، والطالب مكلف بأن يرث ما نصبو إليه في المسرح".

بعدها تفضل حاكم الشارقة بتكريم الفائزين بجوائز الدورة الـ3، وهي جائزة أفضل مؤثرات صوتية وموسيقى، وفاز بها إبراهيم الأميري من مسرحية مجاريح لمسرح الشارقة الوطني، وجائزة أفضل إضاءة، وفاز بها الفنان عبد الله الوهيبي من مسرحية مدق الحناء لفرقة مزون المسرحية من سلطنة عمان، وجائزة أفضل ديكور، وفاز بها المهندس محمد الربيعان من مسرحية الصبخة لمسرح الخليج من الكويت.





ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة إلى الفنان الإماراتي حبيب غلوم، وجائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ للفنانة كفاح الرشيد عن دورها في مسرحية الصبخة، وجائزة أفضل ممثلة دور أول للفنانة بدور عن دورها بمسرحية مجاريح، وجائزة أفضل أداء ممثل دور ثانٍ للفنان يوسف البغلي عن دوره في مسرحية الصبخة.

وعلى صعيد جائزة أفضل ممثل دور أول، فاز بها كل من الفنان علي الحسيني والفنان عبد العزيز بهبهاني، عن دورهما في مسرحية الصبخة، بعدما قاما بأداء شخصية واحدة، وذهبت جائزة أفضل تأليف مسرحي للفنان إسماعيل عبد الله عن مسرحية مجاريح، وجائزة أفضل إخراج للفنان عبد الله العابر عن مسرحية الصبخة، وجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل فازت بها فرقة مزون المسرحية من سلطنة عمان عن مسرحية مدق الحناء.

وفي ختام فعاليات الحفل شاهد حاكم الشارقة والحضور عرضاً مرئياً عن أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، تناول جولة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في مباني الأكاديمية التي تفقد فيها التجهيزات الخاصة بها من مسارح وقاعات واستديوهات حديثة.

كان عصام السيد رئيس لجنة تحكيم المهرجان، قد أعرب خلال كلمته عن شكر وتقدير أعضاء اللجنة لحاكم الشارقة على دعمه المتواصل للمسرح في كل الوطن العربي.

من جانبه، أشار الدكتور رياض موسى، مقرر لجنة التحكيم، إلى الأداء العالي للفرق المشاركة، وقدّم شكر اللجنة لدائرة الثقافة وإدارة المسرح فيها على التنظيم الجيد للمهرجان، لافتاً إلى دور المسرحيين الإماراتيين الكبير في نجاح الحدث.

حضر الحفل الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب الحاكم، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وعبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي، ومحمد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح، وعدد كبير من المسرحيين والفنانين والإعلاميين.



