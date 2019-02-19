مسلسل رمضاني يجمع أبناء "النجوم الكبار" في مصر

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُجرى حاليا تصوير المسلسل الرمضاني "هوجان" الذي يجمع أبناء النجوم الكبار في مصر، كريم محمود عبدالعزيز ومحمد عادل إمام وعمر مصطفى متولي، في سابقة جديدة في الدراما المصرية.
كريم محمود عبدالعزيز نشر صورة عبر حسابه الخاص على "أنستقرام" تجمعه بمحمد عادل إمام وكتب بجوارها يقول: "أبناء الكبار يجتمعون"، مشيرا إلى المسلسل الذي كتبه محمد صلاح العزب وتخرجه شيرين عادل، ويشارك فيه عبير صبري وأسماء أبواليزيد وصلاح عبدالله ورياض الخولي ومحمد أسامة.
وتدور أحداث المسلسل حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ"هوجان" يقدمه محمد عادل إمام، نظرا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة "هوجان" في الأفق، ويصبح واحدا من صفوة المجتمع.
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