شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تعرب عن تضامنها مع الشعب المصرى ضد الحوادث الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت المطربة اللبنانية إليسا، عن حزنها بسبب الحادث الإرهابى الذى ضرب منطقة الدرب الأحمر مساء أمس الاثنين، معربة عن تضامنها وتقديرها للشعب المصرى. إليسا قالت فى تغريده بثتها عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر": "مؤسف جداً إنه يكون الإرهاب عم يقضى على شباب مصر الجدعان يللى عم يحمو أرضن".



إليسا وأضافت إليسا، معبرة عن تضامنها مع الشعب المصرى بقولها: "تحية لأرواح الشهدا وكل التقدير لشعب مصر بوج كل الإرهابيين".

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