شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. سعد الحريرى يستقبل الطفل بطل العالم فى الكيك بوكسينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى، الطفل صائب الهانى، بطل العالم فى الكيك بوكسينج، وعائلته. وشارك رئيس الوزراء اللبنانى مقطع فيديو عبر حسابه على "انستجرام" مقطعاً من لقاءه بالطفل وعائلته، حيث حرص سعد الحريرى على مداعبة الطفل والدخول معه فى مبارزة كوميدية.

سعد الحريرى مع الطفل وعائلته

سعد الحريرى مع الطفل وعلق الحريرى على الفيديو قائلاً: " سررت اليوم بلقاء بطل العالم في الكيك بوكسينج الشاب صائب الهاني، نعم لدعم الشباب اللبناني بكفاءته ومواهبه".

سعد الحريرى

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