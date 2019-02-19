الفنان ضياء الميرغني يُصدر كتاب "وش تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يستعد الفنان ضياء الميرغني لإصدار كتابه الأول "وش تاني" يوم السبت القادم، عن دار "النيل والفرات".

وكتب ضياء الميرغني على غلاف الكتاب الصادر :

"يا خريف عمري هدي ورجع لنا أجمل ذكريات

للربيع البديع للزمن الوديع اللي فات

للناس وعشقها لبعضها وأغاني الأمنيات

كرهت يومي لما رأيت خلق عايشة ع الفتات".

يُذكر أن الفنان ضياء الميرغني قدم من قبل شخصية الشاعر في فيلم "مرجان أحمد مرجان"، واشتهر في هذا المشهد بقصيدة "أبيع نفسي" و"الحلزونة" وصرح أن قصيدة "أبيع نفسي" كانت من كلماته.

وانضم الفنان ضياء الميرغني إلى فريق عمل مسلسل "البرنسيسة بيسة" التي تخوض به الفنانة مي عز الدين السباق الرمضاني المقبل، ويجسد ضياء أحد الأدوار المهمة في العمل، ويكون السبب الأساسي في المهنة التي تعمل بها بطلة العمل.