تفتتح اليوم فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أسوان السينمائى الدولى لسينما المرأة والتى تستمر حتى 26 فبراير، من المقرر ان يكرم فى حفل الافتتاح، الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبى، والنجمة العالمية باربارا بوشيه.
وقال السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان، إن إدارة المهرجان تحرص على تكريم الرموز الفنية من عمالقة الفن المصرى ونجوم جيل الشباب.
وأكد «عبد الخالق» أن الفنانة الكبيرة محسنة توفيق قيمة فنية يفخر المهرجان بتكريمها،خاصة أنها أثرت الحياة الفنية بعدد من الأدوار المميزة التى قدمتها خلال مسيرتها الفنية ومنها فيلم «البؤساء» مع المخرج عاطف سالم و«ديل السمكة» مع المخرج سمير سيف، وفيلما «قلب الليل» و«الزمار» مع المخرج «عاطف الطيب»، وفيلما «إسكندرية ليه» و«وداعا بونابارت» مع المخرج «يوسف شاهين»، الذى قدمت معه أيضاً فيلم «العصفور»، وتفاعل الجمهور المصرى والعربى بشخصية
وتكريم منة شلبى لأنها تمثل مستقبل السينما المصرية، فهى من الفنانات اللاتى يحرصن على انتقاء الأعمال الفنية الجادة والمميزة اللاتى يظهرن بها لجمهورهن، حيث قدمت عبر مشوارها السينمائى أفلامًا مهمة.
يذكر أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، يتم تنظيمه بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى القومى للمرأة، ونقابة السينمائيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة بتكريم محسنة توفيق ومنة شليى وباربارا بوشيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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