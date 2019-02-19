نعي النجم عمرو سعد الشهيد المقدم رامى هلال، الذي استشهد يوم الجمعة الموافق 15 فبراير من الشهر الجاري، عقب صلاة الجمعة، بعد أن تم إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الإستقامة بالجيزة، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وعلق كاتبًا:"هتفضل بطل في عيونا وعيون ابنك الجميل وفي يوم ضحكة عيونه هترجع علي وشه وهو شاب فخور بأبوة وطول الوقت تفتكرك الناس بيهوتتعلم معني الشرف والتضحية والشجاعة ربنا يتقبلك شهيد انت واللي زيك وتكونوا ملهمين لكل اللي بيدافع عن الارض والناس والحياة .،، هتفضل انفسكم مطمأنة وأرواحكم حية ... حياة أكيد أفضل ...،ربنا يصبر اهلك وأحبابك ويهون عليهم مرارة الفراق ".
يذكر أن الفنان عمرو سعد يشارك في بطولة مسلسل بركة، و الذي تدور الأحداث حول بركة، و
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سعد ينعي الشهيد رامي هلال: "ضحكة عيونه هترجع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.