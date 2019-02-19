عمرو سعد ينعي الشهيد رامي هلال: "ضحكة عيونه هترجع"

كتب - أحمد عمرو:

نعي النجم عمرو سعد الشهيد المقدم رامى هلال، الذي استشهد يوم الجمعة الموافق 15 فبراير من الشهر الجاري، عقب صلاة الجمعة، بعد أن تم إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الإستقامة بالجيزة، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وعلق كاتبًا:"هتفضل بطل في عيونا وعيون ابنك الجميل وفي يوم ضحكة عيونه هترجع علي وشه وهو شاب فخور بأبوة وطول الوقت تفتكرك الناس بيه

وتتعلم معني الشرف والتضحية والشجاعة ربنا يتقبلك شهيد انت واللي زيك وتكونوا ملهمين لكل اللي بيدافع عن الارض والناس والحياة .،، هتفضل انفسكم مطمأنة وأرواحكم حية ... حياة أكيد أفضل ...،ربنا يصبر اهلك وأحبابك ويهون عليهم مرارة الفراق ".

يذكر أن الفنان عمرو سعد يشارك في بطولة مسلسل بركة، و الذي تدور الأحداث حول بركة، و

هو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ، ولا يسانده في هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التي تحبه، و المسلسل بطولة كل من كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنى، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، جوليا شواشي، محمد أبو داوود، أحمد حلاوة، عمر زهران، إسلام جمال، مصطفى درويش، إنعام سالوسة، أحمد جمال سعيد، صلاح عبدالله، و من تأليف محمد الشواف، و إخراج محمود كريم.