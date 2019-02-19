بالفيديو .. محمد منير يُحرج أحد معجبيه بحفله الأخير

الكينج محمد منير

كتب - أحمد أيوب:

نشر الحساب الرسمي لبرنامج" إم بي سي تريندنج" بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، فيديو لأحد مُحبيه الكينج محمد منير وهو يحاول السلام عليه باليد أثناء أحد الحفلات، حيث

تراجع منير للخلف ورفض مصافحة المعجب، وتدخل الحرس الخاص بـ منير وأنزلوا المعجب من على المسرح.

يذكر أن محمد منير طرح

عددًا من الأغنيات من ألبومه "وطن" منها أغاني "طاق طاقية"، "أهل أول"، "لو باقي في عمري"، "روح" و"أبعد عينيك عني".