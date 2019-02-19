محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة هبة بدر عبر الحساب الرسمي للفنان الدكتور مصطفى الشامي بموقع "فيسبوك" صورة له وطلبت من جمهوره الدعاء له. وكتبت: "ما زال الفنان القدير د. مصطفى الشامي في غيبوبة عميقة بالعناية المركزة وينتظر دعواتكم.. زوجته هبه بدر". وكان آخر أعمال الفنان القدير د. مصطفى الشامي مسلسل "إسماعيل يس - أبو ضحكة جنان" عام 2009 والذى يحكي قصة حياة الفنان الكوميدي الراحل "إسماعيل يس".

كانت هذه تفاصيل خبر "غيبوبة تامة".. تدهور الحالة الصحية للفنان مصطفى الشامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.