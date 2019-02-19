بالفيديو - محمد منير يُحرج أحد معجبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي لبرنامج" إم بي سي- تريندنج" بموقع إنستجرام، فيديو لأحد مُحبيه محمد منير وهو يحاول السلام عليه باليد أثناء أحد الحفلات. منير تراجع للخلف ورفض مصافحة المعجب، وتدخل الحرس الخاص بـ منير وأنزلوا المعجب من على المسرح. يذكر أن محمد منير طرح عددًا من الأغنيات من ألبومه "وطن" منها أغاني "طاق طاقية"، "أهل أول"، "لو باقي في عمري"، "روح" و"أبعد عينيك عني".

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