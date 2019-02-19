لأول مرة.. حسين فهمي ضيف صاحبة السعادة

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يحل اليوم الفنان حسين فهمي، ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس، وذلك من خلال برنامجها "صاحبة السعادة" الذي يُعرض عبر شاشة قناة "dmc"، والذي يذاع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
ومن المقرر أن يتحدث الفنانالكبير خلال الحلقة، عن بدايته الفنية، وأبرز الصعوبات التي واجهته، بالإضافة إلى تعاونه مع الزعيم عادل إمام في فيلم “اللعب مع الكبار”، فضلًا عن كواليس تصوير
يذكر أن مسلسل"يارجال العالم اتحدوا"، ومؤخراً فيلم "الكويسين"الذي كان من بطولة الفنانة شيرين رضا، بيومي فؤاد.
يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تُقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومي الإثنين والثلاثاء، من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، عبر قناة "dmc".
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