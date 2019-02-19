حمادة هلال يعلن تخطي "اشرب شاي"الـ 4 مليون مشاهدة

حمادة هلالكتب - أحمد عمرو:
أعلن النجم حمادة هلال تخطي حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة، من خلال كليب "أشرب شاي"، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
يذكر أن الفنان حمادة هلال يشارك في بطولة مسلسل "ابنأصول"، و الذي تدور قصته حول رجل يدعى ميشو يمتلك شركة ألماس و محلات دهب و هو شخص مقتدر و محترم و يتمتع بخفة الظل ومع تطور الأحداث
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