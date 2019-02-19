بالفيديو.. رامي عياش يطرح أحدث أغانيه "قصة حب"

رامي عياش كتب - أحمد أيوب: طرح النجم رامي عياش، عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب، أغنيته الجديدة "قصة حب". حب". يذكر أن "قصة حب" كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، والكليب من إخراج المخرج فادي حداد، وتم تصويرها في بيروت.

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