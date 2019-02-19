غدًا.. يحيى خليل ضيف منى الشاذلي

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يحل الموسيقار يحيى خليل، غدًا الأربعاء، ضيفًا علي الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامجها "معكم منى الشاذلي"، وذلك في حلقة خاصة تعرض على فضائية "cbc".
ويقدم الموسيقار الكبير، خلال لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، مجموعة من مقطوعاته الشهيرة التي أشعلت حماس جمهور البرنامج، الذي تفاعل مع "خليل" وفرقته الموسيقية، أبرزها مقطوعات "حكاوي القهاوي"، و"قارئة الفنجان"التي قدمها في التلفزيون لأول مرة، بالإضافة الى مقطوعة "ألف ليلة وليلة" و"تاني تاني" و"دنيا"، ويختتم وصلته الموسيقية بمقطوعة "كارافان" التي تضمنت صولو خاص بأسلوبه المتفرد والمثير الذي يعجب الجمهور.
واستعرض الموسيقار يحيى خليل أثناء اللقاء، رحلته مع فن الجاز منذ
وتحدث "خليل"، عن رحلته لأمريكا التي التقى فيها رواد وكبار فناني الجاز في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وكذلك تحدث عن حفلاته في مصر وخارجها التي تحظى بجماهيرية كبيرة، كما تناول صداقته بعمر خورشيد وعزت أبو عوف، والمايسترو الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، وعادل هيكل نجم الكرة المصرية.
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