إليسا كتب - أحمد أيوب: نشرت الفنانة إليسا، عبرصفحتها الشخصية بموقع التدوينات "تويتر"، تغريدة نعت بها شهداء الإرهاب في مصر. كاتبة:"مؤسف جدًا إنو يكون الإرهاب عم يقضي على شباب مصر الجدعان يا اللي عم يحموا أرضن، تحية لأرواح الشهداء وكل التقدير لشعب مصر بوجه كل الإرهابيين". يُذكر أن الفنانة إليسا خضعت مؤخرًا لعملية جراحية في يدها في بلجكيا.

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تعليقًا على الحادث الإرهابي في مصر: تحية لأرواح الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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