بالفيديو.. مارشميلو يكسر حاجز الـ 12 مليون مشاهدة في 5 أيام

كتب - أحمد عمرو:

كسر الدي جي العالمي مارشميلو حاجز الـ 12 مليون نسبة مشاهدة في 5 أيام، و ذلك منذ طرحه كليب أغنية "x Pritam"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي

"يوتيوب"، كما يشاركه في الغناء كل من شيرلي سيتيا،شاه روخ خان.

يذكر أن النجم العالمي مارشميلو طرح سابقاٌ أغنية "باين حبيت"

مع الهضبة عمرو دياب، و هي من كلمات و ألحان عمرو مصطفي، وعبر النجم مارشميلو عن سعادته لتعاونه مع الهضبة عمرو دياب بسبب شهرته في الشرق الأوسط، ويعتبر ذلك أول تعاون له مع فنان عربي.