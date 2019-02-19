خاص "الفن"- هذه حقيقة إحتراق منزل عبير شمس الدينمصادر "الفن" تؤكد زواج أنغام قبل اسابيع والإعلان بعد...

ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة السورية ​عبير شمس الدين​ ما نشرته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن منزلها تعرض للاحتراق وأنها تعرضت لبعض الحروق الطفيفة.

وقالت شمس الدين لموقع "الفن": احترق أحد منازل البناء الذي أقطن فيه في دمشق، لكن رجال الإطفاء سارعوا بإطفائه قبل أن يصل إلى منزلي بقليل، والحمد لله أنا وأطفالي بخير ولم نصب بأذى.

درامياً، صورت شمس الدين تصوير مشاهدها في مسلسل "​​ناس من ورق​​" كضيفة شرف، وشاركت في خماسية "​الذنب​" ضمن خماسيات مسلسل "​​عن الهوى والجوى​​"، وصورت عدة لوحات في مسلسل "​كونتاك​"، كما تستعد للمشاركة في المسلسل الكوميدي "​عيلة على الموضة​"، في وقت افتتحت فيه تصوير مشاهدها في مسلسل "الجوكر".