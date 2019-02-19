خاص الفن- جيسي عبدو بين أبوظبي ومصر وبيروت

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الممثلة جيسي عبدو وفريق عمل مسلسل "صانع الأحلام" للسفر الى أبوظبي لمتابعة تصوير مشاهد من المسلسل هناك، حسبما أكدت في حديث خاص مع موقع "الفن"، ثم ينتقلون الى مصر بعد ايام لمتابعة التصوير هناك، على ان يعودوا الى بيروت بعد الخامس من الشهر المقبل.
"صانع الأحلام" مسلسل إجتماعي جديد من نوعه يجمع الممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة المصرية أروى جودة، والممثلين اللبنانيين طوني عيسى وجيسي عبدو، بالإضافة إلى الممثلين مي سليم، جهاد سعد، إيلي متري، ونخبة من نجوم الدراما في خلطة مميزة تجسّد قصة غريبة، وتعالج قضايا تطرح للمرة الأولى في الدراما العربية.
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