- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خطفت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال أنظار الجميع بإطلالة أنيقة، خلال تقديمها الحلقة الماضية من برنامج طديو المشاهير.
الإعلامية اللبنانية تألقت خلال الحلقة بجامبسوت أنيق باللون الأبيض تتدلى من “الشراشيب” في الجزء العلوي، وهو من توقيع Stella McCartney، ويبلغ ثمنه نحو 2,760 دولار أميركي.
أنابيلا أكملت إطلالتها بأقراط متدلية من اللؤلؤ الأبيض، وجمعت شعرها للخلف في ذيل حصان، وتزينت بمكياج ترابي هادئ اضفى عليها اللون البرونزي الجميل.
يذكر أن لجنة تحكيم الموسم الثالث من “ديو المشاهير” تضم الموسيقي أسامة الرحباني والمخرج سيمون أسمر والإعلامية منى أبو حمزة، وتقدم البرنامج الإعلامية أنابيلا هلال.
وكانت انابيلا هلال قد تألقت في حلقات البرنامج بإطلالات مختلفة ومميزة، حيث ظهرت في إحدى الحلقات بفستان أزرق جذاب طويل، إتّسم بقصة الكتف الواحدة وجانبه المزين بالترتر مع فتحة عالية عند الساق، وهو من ضمن مجموعة المصمم David Koma ويبلغ ثمنه 3,415 دولار أميركي.
وظهرت في حلقة أخرى بفستان قصير باللون الفوشيا من بيت أزياء Balenciaga، وكشفت صفحة “About Details” عن سعره، حيث بلغ ثمنه 1855 جنيه إسترليني.
كانت هذه تفاصيل خبر أنابيلا هلال تخطف الأنظار بجامبسوت أنيق.. كم بلغ سعره؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.