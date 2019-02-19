أنابيلا هلال تخطف الأنظار بجامبسوت أنيق.. كم بلغ سعره؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خطفت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال أنظار الجميع بإطلالة أنيقة، خلال تقديمها الحلقة الماضية من برنامج طديو المشاهير.

الإعلامية اللبنانية تألقت خلال الحلقة بجامبسوت أنيق باللون الأبيض تتدلى من “الشراشيب” في الجزء العلوي، وهو من توقيع Stella McCartney، ويبلغ ثمنه نحو 2,760 دولار أميركي.

أنابيلا أكملت إطلالتها بأقراط متدلية من اللؤلؤ الأبيض، وجمعت شعرها للخلف في ذيل حصان، وتزينت بمكياج ترابي هادئ اضفى عليها اللون البرونزي الجميل.

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يذكر أن لجنة تحكيم الموسم الثالث من “ديو المشاهير” تضم الموسيقي أسامة الرحباني والمخرج سيمون أسمر والإعلامية منى أبو حمزة، وتقدم البرنامج الإعلامية أنابيلا هلال.

وكانت انابيلا هلال قد تألقت في حلقات البرنامج بإطلالات مختلفة ومميزة، حيث ظهرت في إحدى الحلقات بفستان أزرق جذاب طويل، إتّسم بقصة الكتف الواحدة وجانبه المزين بالترتر مع فتحة عالية عند الساق، وهو من ضمن مجموعة المصمم David Koma ويبلغ ثمنه 3,415 دولار أميركي.

وظهرت في حلقة أخرى بفستان قصير باللون الفوشيا من بيت أزياء Balenciaga، وكشفت صفحة “About Details” عن سعره، حيث بلغ ثمنه 1855 جنيه إسترليني.