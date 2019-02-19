انت الان تتابع تفاصيل خبر موجة دفء مفاجئة تُفقد 10 آلاف فنان أعمالهم الجليدية في الصين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:22 مساءً - تسببت موجات دفء مفاجئة بذوبان منحوتات ثلجية وجليدية أبدعها قرابة عشرة آلاف فنان في مدينة هاربين الصينية؛ ما أدى إلى إغلاق الحدث الرئيسي ضمن أكبر مهرجان شتوي في البلاد مبكراً عن أي مرة سابقة.

وصعدت درجات الحرارة في النهار إلى ما يزيد على الصفر في أكثر الأسابيع دفئاً خلال هذا الشتاء في شمال الصين؛ ما أدى إلى إغلاق معرض "عالم هاربين" للجليد والثلوج قبل أكثر من عشرة أيام من الموعد المقرر.

وبحسب ما نشرت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، أوضح مسؤول في المتنزه الذي استضاف المعرض "بالطبع نشعر بأزمة بعض الشيء"، مضيفاً أن قرار الإغلاق اتخذ حرصاً على السلامة لأن المنحوتات بدأت تذوب.

واجتذب المتنزه الشتوي في مدينة هاربين التي تقع في شمال شرق الصين وتشتهر ببرودة الطقس الشديدة أكثر من مليون زائر منذ افتتاحه في 23 ديسمبر الماضي.

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وتسبب قرار الإغلاق المبكر للمتنزه بإحباط في نفوس بعض الزائرين، الذين حضروا لمشاهدة نماذج جليدية مصغرة لمعالم شهيرة مثل مدرج الكولوسيوم الإيطالي، وكاتدرائية ميلانو.

وعلق سائح في منشور على موقع ويبو الصيني للتدوين المصغر الشبيه بتويتر "لماذا لم تبلغونا مسبقاً بالأمر؟ حجزت تذكرة قطار وغرفة في فندق والآن تقررون إغلاق المتنزه".

ويجتذب مهرجان هاربين الشتوي ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم سنوياً منذ أن بدأ في مطلع الثمانينيات، وهو من عوامل الجذب السياحي المهمة في هاربين التي تقع في إقليم هيلونغجيانغ.

وافتتح معرض عالم هاربين للثلوج والجليد للمرة الأولى عام 1999.