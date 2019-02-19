متى ستحصل ميغان ماركل على الجنسية البريطانية؟

متجــــــــــــــرد: على الرغم من أنّ الدوقة ميغان ماركل ستنجب من الأمير هاري طفلهما الأوّل، إلّا أنّها لن تحصل على الجنسية البريطانية إلا بعد 4 سنوات.
ووفقاً لمتطلبات الهجرة، فإنّه يجب أن تمر 5 سنوات على الأقل من تاريخ الزواج، بحيث يمكنها التقدّم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية.
وأكّدت بعض التقارير الصحافيّة أنّ زوجة الأمير هاري لا تريد الحصول على الجنسية البريطانية، وتضيف المصادر أنّ ماركل تريد أن ترسل طفلها الأوّل للدراسة في مدرسة أميركية، وفق موقع “وان”.
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