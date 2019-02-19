ماليا باراك أوباما تشرب الكحول وهي تحت السنّ القانوني – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــــرد: التقطت عدسة كاميرا الباباراتزي صوراً للإبنة الكبرى للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وهي تستمتع بيوم مشمس على الشاطئ.
وفي التفاصيل، فقد شوهدت ماليا وهي تشرب النبيذ مع صديقاتها على شاطئ ميامي يوم الأحد.
هذا الأمر أثار ضجة كبيرة لأن ماليا تبلغ 20 عاماً من العمر وهي تحت السنّ القانوني الذي يُخولها شرب الكحول.
نُشير إلى أن ماليا ستبلغ سن الـ 21 من عمرها في 4 تموز من العام الحالي.
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