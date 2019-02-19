خاتم خطوبة كاتي بيري من أورلاندو بلوم يُشبه خاتم طليقته

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متابعة الخليج 365: أعلن كل من الممثل العالمي أورلاندو بلوم والمغنية العالمية كاتي بيري عن خطوبتهما، الأسبوع الماضي من خلال نشر بيري لصورة الخاتم على تطبيق إنستغرام.
وتميز خاتم الخطوبة الذي قدمه بلوم لبيري باتخاذه شكل زهرة بالإضافة إلى حجرٍ مركزي أرجواني اللون محاطاً بألماس كريمي، ويبلغ سعر الخاتم حوالي الـ5 ملايين دولار.
وبعد تداول صورة الخاتم بكثرة، لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الخاتم يشبه خاتم طليقة بلوم عارضة الأزياء ميراندا كير والذي أهداها إياه في العام 2010 والذي قدّر ثمنه حينها بـ65 ألف دولار.
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A post shared by Orlando Bloom (@orlandobloom) on Feb 15, 2019 at 2:15am PST
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