حذف صورة رونالدو من لعبة “FIFA 19”.. ما السبب؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: نقلت عدة وسائل إعلامية رياضية خبر حذف صورة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من على غلاف لعبة كرة القدم الإلكترونية “FIFA 19 “. وفي التفاصيل، قرار حذف صورة نجم فريق يوفنتس الإيطالي اتّخذته الشركة المنتجة للعبة FIFA، والسبب المشاكل القضائية الأخيرة التي تورّط بها رونالدو. وذكرت المصادر، أن صورة رونالدو تأثرت بمشاكله مع الضرائب الإسبانية إضافة لقضية اتهامه باغتصاب شابة أميركية في لاس فيغاس. من جهة أخرى، أصدرت شركة الألعاب الإلكترونية “إلكترونيك آرتس” بياناً تبرر فيه قراراها ألا وهو رغبتها في جلب لاعبين جدد لخلق المزيد من الإثارة.

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