كيندال جينر تأكل حذاءً مباشرة على الهواء – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر خلال مقابلة لها ضمن برنامج The Tonight Show مع جيمي فالون. وقد أثارت عفوية كيندال ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تناولت حذاءً أثناء اللعب مع جيمي لعبة “أكل أو لا”. نُشير إلى أن هذه اللعبة هي عبارة عن تخمينات بأن يكون الحذاء من مواد قابلة للأكل أم أنه حذاء في الحقيقة.

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