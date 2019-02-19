ميغان ماركل تتنكر وتسافر إلى نيويورك – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــــرد: رصدت عدسات الكاميرات دوقة ساسكس ميغان ماركل الحامل في شهرها السابع في نيويورك وهي متنكرة لتجنب الصحافيين والمصورين.
وكانت ميغان تعتمر قبعة وكان شعرها يغطي ملامح وجهها بينما كانت تحمل قبعة دائرية سوداء أخرى في يدها مع حقيبة باللون الأبيض.
وبدا أنها تخطط لقضاء بعض الوقت مع صديقاتها قبل ولادتها في الربيع المقبل. كما يُعتقد أن زيارة ميغان، 37 عاماً، إلى نيويورك هذه، هي الأولى لها إلى الولايات المتحدة منذ زواجها من الأمير هاري.
وكشفت الصحف البريطانية أن سر سفر ميغان ماركل المفاجئ إلى الولايات المتحدة كان بهدف الاحتفال بولادتها بحفل تحضره صديقاتها المقربات.
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