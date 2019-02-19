نانسي عجرم تروج لفوائد الرضاعة الطبيعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها بسبب قيامها بإرضاع طفلتها الجديدة "ليا" طبيعيا، وذلك عبر حسابها الخاص على "أنستقرام"، معتبرة أن هذه هي الطريقة الأقوى للتواصل مع ابنتها الثالثة.

نانسي نشرت صورة لها تتضمن قيامها بإرضاع طفلتها، وعلقت قائلة "الرضاعة الطبيعية كانت دائما من أجمل التجارب في حياتي، بالنسبة لي هي الطريقة الأقوى للتواصل مع (ليا)، تجعلها تشعر بالأمان والحب والاهتمام، ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الأم لأن تقوم به".

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نانسي عرضت منذ أيام كليبها الجديد "الحب زى الوتر" عبر قناتها الرسمية على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، وهو الكليب الذي حقق أكثر من 2 مليون مشاهدة حتى الآن.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إنجاب نانسي طفلتها الثالثة "ليا"، لتنضم لابنتيها يلا وميلا.